Arz sıkıntısı büyüyor: JPMorgan petrol piyasası için uyardı

JPMorgan’a göre devam eden sevkiyat aksamaları nedeniyle küresel petrol üretiminde kapatılan kapasite gelecek hafta günlük 12 milyon varile kadar çıkabilir.

Bankanın emtia araştırmaları başkanı Natasha Kaneva, bu büyüklükte bir arz açığının piyasanın ancak daha düşük tüketim yoluyla yeniden dengelenmesine neden olabileceğini söyledi.

Kaneva bunun klasik anlamda bir “talep yıkımı” olmadığını vurguladı. Tüketicilerin dizel, jet yakıtı ve LPG gibi ürünlere yönelik talebinin sürdüğünü, ancak arz sıkıntısı nedeniyle bu ürünlere erişimin kısıtlandığını ifade etti.