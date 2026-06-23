Arz tahminleri ve hava koşulları emtia piyasası genelinde kahve fiyatlarını dengeliyor

Brezilya ve Kolombiya gibi dev üreticilerin yeni hasat döneminde verimliliklerini %14 oranında artıracağına yönelik beklentiler, piyasadaki uzun vadeli arz kaygılarını hafifletiyor. Ancak lojistik hatlardaki operasyonel maliyet baskıları ve iklimsel risklerin tamamen ortadan kalkmaması, kahve fiyatları üzerindeki aşağı yönlü hareketleri sınırlayarak emtia piyasası genelindeki risk primini canlı tutmayı sürdürüyor.

Rekor üretim beklentisi fiyatları baskılıyor

Tarımsal üretimin en büyük tedarikçisi konumundaki Brezilya'dan gelen olumlu üretim tahminleri, kahve fiyatlarında son dönemde yaşanan rallinin önündeki en büyük teknik engel olarak öne çıkıyor. Yeni üretim sezonunda toplam kahve rekoltesinin %14'lük bir artışla tarihi rekor kırarak yaklaşık 66,7 miyon çuvala ulaşması bekleniyor. Çiftçilerin yüksek piyasa fiyatlarından cesaret alarak yaptıkları yatırımlar ve olumlu hava koşulları bu artışı desteklerken, Arabica vadeli işlemleri pound başına 2,70 dolar seviyesine kadar çekildi. Öte yandan, hasat hızının geçmiş yıllardaki %43 seviyesinin hafifçe altında kalarak %39 düzeyinde seyretmesi kısa vadeli fiziki teslimat piyasasında oynaklığı canlı tutuyor.

Robusta pazarında darboğaz ve nakliye maliyetleri

Arabica segmentinde üretim artışıyla fiyatlar sakinleşirken, daha çok hazır kahve üretiminde tercih edilen Robusta kahve piyasası, Vietnam'daki mevsimsel arz boşluğu nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Ton başına 3.500 dolar sınırında işlem gören Robusta kontratları, küresel stokların tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunmasından ötürü güçlü kalmayı sürdürüyor. Buna ek olarak, deniz taşımacılığı hatlarındaki jeopolitik risklerin tetiklediği sigorta, yakıt ve gübre maliyetlerindeki %20'lik ek artışlar, kahve ithalatçılarının ve kavurma tesislerinin operasyonel gider yükünü doğrudan yukarı çekiyor.

Tüketim talebi ve gelecek dönem projeksiyonları

Arz yönlü bu gelişmelere karşın, Asya-Pasifik bölgesi başta olmak üzere dünya genelinde kahve tüketim eğiliminin istikrarlı bir büyüme trendi yakalaması, fiyatların tamamen çökmesini engelliyor. Gıda devleri yüksek ham madde maliyetlerinin %30'luk kısmını nihai ürün fiyatlarına yansıtarak kar marjlarını koruma stratejisi izliyor. Piyasa modelleri, normalleşen lojistik akışlar ve Brezilya arzının piyasaya giriş hızına bağlı olarak kahve emtiasının kısa vadede 264 dolar bandında yatay bir taban arayışını sürdüreceğini ortaya koyuyor.