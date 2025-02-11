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Arzın daraldığı endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti

Petrol fiyatları, Başkan Trump'ın ticaret tarifelerinin küresel büyümeye zarar verebileceği endişelerine rağmen bir önceki seanstaki kazançlarını genişletti.

Haber Merkezi
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Arzın daraldığı endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti
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Brent ham petrolü ve WTI, arzın daraldığına dair işaretler ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 1 artışla sırasıyla varil başına 76,67 ve 73,07 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise Brent petrolü 77 cent artışla 76,64 dolardan işlem görüyor.

Bloomberg'in haberine göre, Rusya'nın petrol üretimi ocak ayında ülkenin OPEC+ kotasının daha da altına düşerek, Kremlin'in geçmişteki aşırı üretimi telafi etmesi gerekse bile aşırı arz piyasasına ilişkin endişeleri hafifletti.

Bu arada, Rusya ve Ukrayna enerji altyapısını hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Tüccarlar şimdi Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecekteki faiz politikasına ilişkin ipuçları için Kongre önündeki ifadesini bekliyor, çünkü daha yüksek oranlar petrol talebindeki büyümeyi yavaşlatabilir.

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