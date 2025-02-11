Arzın daraldığı endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti

Brent ham petrolü ve WTI, arzın daraldığına dair işaretler ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 1 artışla sırasıyla varil başına 76,67 ve 73,07 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise Brent petrolü 77 cent artışla 76,64 dolardan işlem görüyor.

Bloomberg'in haberine göre, Rusya'nın petrol üretimi ocak ayında ülkenin OPEC+ kotasının daha da altına düşerek, Kremlin'in geçmişteki aşırı üretimi telafi etmesi gerekse bile aşırı arz piyasasına ilişkin endişeleri hafifletti.

Bu arada, Rusya ve Ukrayna enerji altyapısını hedef alan saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Tüccarlar şimdi Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecekteki faiz politikasına ilişkin ipuçları için Kongre önündeki ifadesini bekliyor, çünkü daha yüksek oranlar petrol talebindeki büyümeyi yavaşlatabilir.