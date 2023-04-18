Aurubis, Rusya'dan bakır satın almayı durdurdu

Avrupa'nın en büyük bakır izabe tesisi ve üreticisi Aurubis'in CEO'su Roland Harings, tedarik sözleşmelerinin bitmesinden sonra artık Rusya'dan bakır almadıklarını açıkladı.

Madenci olmayan ancak bakırı rafine edip tel ve diğer bileşenlere dönüştüren Aurubis'in Rusya'nın bakır tedariki için yakın zamanda sona erdiğinde yenilemediği sözleşmeleri olduğunu belirten Harings, şirketin yerine başka tedarikçilerle çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Aurubis, dünya bakır üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılıyor ve yıllık yaklaşık 1,2 milyon tondan fazla bakır rafine ediyor.