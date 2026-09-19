Avrupa buğday pazarında Karadeniz belirsizliği: Euronext işlemleri değer kaybetti

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Avrupa’nın önde gelen türev borsası Euronext'te işlem gören buğday vadeli kontratları, Karadeniz hattındaki ihracat süreçlerinde yaşanan aksamaların gölgesinde günü düşüşle tamamladı. Küresel hububat ticaretinin en kritik koridorlarından biri olan Karadeniz’deki lojistik ve operasyonel belirsizlikler, yatırımcıların ve tüccarların fiyatlama davranışlarına doğrudan yansıdı.

Karadeniz bölgesindeki ihracat aksaklıkları fiyatları bastırıyor

Karadeniz limanlarından yapılan sevkiyatlarda karşılaşılan teknik ve operasyonel engeller, Avrupa piyasalarında fiyatların aşağı yönlü seyretmesine neden oldu. Piyasada oluşan belirsizlik ortamı, alıcıların temkinli hareket etmesine yol açarken buğday vadeli işlemlerinde değer kayıplarını beraberinde getirdi.

Küresel hububat piyasalarında gözler sevkiyat hatlarında

Uzmanlar, Karadeniz bölgesinden sağlanan ürün akışının kesintisiz sürmesinin küresel gıda fiyat istikrarı açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor. Sevkiyat hatlarındaki aksamaların devam etmesi durumunda Euronext ve diğer uluslararası borsalardaki dalgalanmaların bir süre daha devam edebileceği öngörülüyor.