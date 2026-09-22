Avrupa çelik sektöründe karlılık baskısı geri mi dönüyor?

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Avrupa çelik üreticileri artan enerji maliyetleri nedeniyle yeniden baskı altında kalıyor. Çelik üretiminin enerji yoğun bir süreç olması, yüksek enerji fiyatlarının Avrupa'daki üreticilerin rekabet gücünü doğrudan zayıflatmasına neden oluyor. Nitekim sektör analizlerinde AB’de kırılganlığın ana nedenlerinden birinin enerji maliyetleri olduğu vurgulanıyor.

Benzer şekilde, Avrupalı çelik üreticilerinin son dönemde de yüksek enerji maliyetleri nedeniyle baskı altında kaldığına dikkat çekiliyor.

BofA Securities'in üçüncü çeyrek sonuçları öncesinde yayımladığı değerlendirmeye göre, AB enerji piyasasında görülen son ralli bu baskıyı artıracak. Kurum, yükselen elektrik ve gaz fiyatlarının üretim maliyetlerini yukarı çekeceğini, bunun da marjlarda sıkışmaya yol açacağını belirtiyor. Bu sıkışmanın sektör genelinde konsensüs EBITDA tahminleri üzerinde ılımlı bir aşağı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

SSAB'de etki daha net hissedilecek

BofA Securities'e göre tablodan en fazla etkilenecek şirket SSAB olacak. Kurum, enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisinin SSAB'de en belirgin şekilde görüleceğini öngörüyor.

Üçüncü çeyrek bilançoları yaklaşırken, enerji fiyatlarındaki seyir Avrupa çelik üreticileri için kısa vadede yakından izlenecek ana başlık olmayı sürdürüyor.