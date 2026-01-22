Avrupa doğal gaz fiyatları hazirandan bu yana en yüksek seviyede

Avrupa doğal gaz fiyatları, artan ısınma talebi endişeleri ve ABD'deki rekor seviyelere ulaşan fiyat rallisi nedeniyle, haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak megavat-saat başına 40 euro eşiğini kısa süreliğine aştı.

Avrupa için gösterge olan Hollanda TTF gaz kontratı, daha önce 41,92 euro seviyesine çıktıktan sonra yüzde 0,6 yükselişle 39,45 euro seviyesinde işlem görüyor ve haftalık bazda yüzde 18'lik bir artış kaydetti.

ING analistleri, "Avrupa piyasası kendi soğuk havası ve sıkı depolama durumuyla mücadele ediyor. ABD'deki arz endişeleri, Avrupa'ya LNG akışında bir kesinti potansiyeli göz önüne alındığında, bu kaygıları daha da artıracaktır" yorumunu yaptı.

Önceki seansta, Şubat teslimatlı ABD doğal gaz fiyatları yüzde 25 yükselmişti. Analistler, soğuk hava tahminleri ve yüzde 48,36 seviyesinde duran AB gaz stokları nedeniyle yakın vadede oynaklığın yüksek kalmayı sürdürmesinin beklendiğini ifade etti.

Almanya'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 40,54 olurken, Fransa'da yüzde 39,83, İtalya'da yüzde 63,26 ve Hollanda'da yüzde 34,05 oldu.