Avrupa doğalgaz fiyatları sert düştü
Avrupa’da doğalgaz fiyatları, depolama seviyeleri düşük kalmasına rağmen jeopolitik risklerin hafiflemesi ve piyasa beklentilerindeki değişimle sert geriledi.
Avrupa’da doğalgaz fiyatları, depolama seviyelerinin düşük olmasına rağmen sert düşüş yaşadı. Hollanda merkezli gösterge TTF kontratı yüzde 7,7 gerileyerek megavat-saat başına 32,94 euroya indi.
Gas Infrastructure Europe verilerine göre AB genelinde depolar kapasitenin yüzde 37,08’i dolu, bu oran son beş yıllık ortalamanın oldukça altında. Almanya'da doluluk oranı yüzde 27,37'ye gerilerken, Fransa'da yüzde 27,36, İtalya'da yüzde 53,90, Hollanda'da yüzde 20,30 seviyesinde oldu.
Geçen ayın sonunda fiyatlar 40 Euro’nun üzerine çıkmış, soğuk hava ve ABD’deki büyük kış fırtınasının LNG ihracatını sekteye uğratabileceği beklentisiyle yükselmişti. Şimdi ise yatırımcılar ABD-İran görüşmelerini yakından izliyor; enerji akışında olası kesintiler fiyatları yeniden yukarı çekebilir.
ABD’de New York Ticaret Borsası’nda işlem gören doğalgaz vadeli kontratları da yüzde 7,1 düşerek milyon İngiliz ısı birimi başına 3,183 dolara geriledi.