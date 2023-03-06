Avrupa gaz fiyatları 18 ayın en düşüğünde

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Nisan vadeli Ice Endex'te gün içinde 42,51 EUR/MWh'e kadar geriledi ve 24 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Kontrat en son 1,68 EUR düşüşle 43,30 EUR/MWh seviyesinden satış yaptı.

İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise 4,53 p düşüşle 108,65 p/th seviyesinden işlem gördü. Kontrat gün içinde son 18 ayın en düşük seviyesi olan 107,10 p/th'e kadar geriledi.

Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi olan Almanya’da mevcut soğuk hava koşulları gelecek hafta Pazartesi günü bitecek. EQ tahminlerine göre, Almanya’da ortalama 4,3 °C olan sıcaklıklar 10,4 °C seviyesine yükselecek.

EQ tahminlerine göre, Almanya’daki mevcur rüzgar kaynaklı elektrik üretim kapasitesi Cuma günü 32 GW seviyesine, gelecek Pazartesi günü 41,5 GW'lık bir zirveye ulaşacak.