Avrupa gaz fiyatları 18 ayın en düşüğünde
Avrupa doğal gaz fiyatları, güçlü arz ve daha ılıman ve rüzgârlı hava tahminleri arasında pazartesi günü 18 ayın yeni en düşük seviyesine geriledi.
Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Nisan vadeli Ice Endex'te gün içinde 42,51 EUR/MWh'e kadar geriledi ve 24 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Kontrat en son 1,68 EUR düşüşle 43,30 EUR/MWh seviyesinden satış yaptı.
İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise 4,53 p düşüşle 108,65 p/th seviyesinden işlem gördü. Kontrat gün içinde son 18 ayın en düşük seviyesi olan 107,10 p/th'e kadar geriledi.
Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre, Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi olan Almanya’da mevcut soğuk hava koşulları gelecek hafta Pazartesi günü bitecek. EQ tahminlerine göre, Almanya’da ortalama 4,3 °C olan sıcaklıklar 10,4 °C seviyesine yükselecek.
EQ tahminlerine göre, Almanya’daki mevcur rüzgar kaynaklı elektrik üretim kapasitesi Cuma günü 32 GW seviyesine, gelecek Pazartesi günü 41,5 GW'lık bir zirveye ulaşacak.