Avrupa, Rusya-Ukrayna barışı ile gaz stratejisini değiştirir mi?

Avrupa'nın gaz piyasası sakinleşti, olası barış anlaşması LNG stratejisini değiştirmeyecek.

Avrupa, Rusya-Ukrayna barışı ile gaz stratejisini değiştirir mi?
Beyaz Saray, Moskova ve Kiev'i yaklaşık dört yıldır süren savaşı sona erdirecek bir planı kabul etmeleri için zorluyor. Başarılı olursa, Rus petrolü ve gazı yakında daha açık şekilde işlem görebilir, ancak bunun Avrupa'nın gaz manzarasını değiştirmesi pek mümkün değil.

Gösterge TTF Avrupa gaz fiyatları bu hafta megavat saat başına 30 euronun altında işlem gördü; bu, Rusya'nın Şubat 2022'deki tam kapsamlı Ukrayna işgalinden öncesine göre bu sezon için en düşük seviye. Kiev'in anlaşmanın bazı bölümlerini desteklediğine dair raporların ardından fiyatlar salı günü yüzde 2 düştü.

Bu ılımlı tepki, işgalden ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarından sonra Avrupa gaz piyasasının muazzam dönüşümünü yansıtıyor. Avrupa bugün işgal öncesi Rus boru hattı gazına olan büyük bağımlılığından büyük ölçüde kurtuldu ve bunun yerine öncelikle dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı olan ABD'den gelen LNG'ye yöneldi.

