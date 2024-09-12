  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Avrupa'da arz endişeleri hafifledi, doğal gaz fiyatı geriledi
Takip Et

Avrupa'da arz endişeleri hafifledi, doğal gaz fiyatı geriledi

Avrupa doğal gaz fiyatları, Ukrayna'dan geçen Rus yakıtının normal seviyelerde akmaya başlamasının arzda olası bir düşüşe ilişkin endişeleri hafifletmesinin ardından geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa'da arz endişeleri hafifledi, doğal gaz fiyatı geriledi
Takip Et

Ukrayna şebekesi tarafından yayınlanan akaryakıt sevkiyat siparişleri, perşembe günü normal miktarda Rus gazının ülkeden geçeceğine işaret etti. Daha önceki veriler bir düşüşe işaret etmiş ve bu da fiyatları artırmıştı.

Atlantik ötesinde Francine Kasırgası, çarşamba günü geç saatlerde saatte 100 mil hızla esen rüzgarlarla güney Louisiana kıyılarına çarptıktan sonra zayıfladı. Fırtına, bölgenin büyük gaz ihracat tesislerinden herhangi birini doğrudan vurmayacak

ING Groep NV analistleri Warren Patterson ve Ewa Manthey, "Ukrayna üzerinden Rus gaz tedariki konusunda piyasada bir miktar"tedirginlik vardı. Ancak, son adaylık verileri bu endişeleri hafifletecektir" ifadelerini kullandılar.

Hollanda TTF'de vadeli kontratlar yüzde 1,4 düşüşle megavat/saat başına 35,65 Euro'dan işlem görüyor.

ABD'nin ticari ham petrol stokları önceki haftaya göre arttıABD'nin ticari ham petrol stokları önceki haftaya göre arttıEnerji
Yatırımcılar yanıtladı! Bitcoin 6 haneye ne zaman ulaşacak?Yatırımcılar yanıtladı! Bitcoin 6 haneye ne zaman ulaşacak?Kripto Para
Temel metaller, faiz indirimi umuduyla yükseldi, arz tehdidi nikeli desteklediTemel metaller, faiz indirimi umuduyla yükseldi, arz tehdidi nikeli desteklediDemir-Çelik

 

Emtia Haberleri
Küresel petrol arzı ağustosta günlük 80 bin varil arttı
Küresel petrol arzı ağustosta günlük 80 bin varil arttı
Petrol fiyatlarındaki düşüş ekonomi yönetiminin yüzünü güldürür mü?
Petrol fiyatlarındaki düşüş ekonomi yönetiminin yüzünü güldürür mü?
Bakliyat pazarı fırsat yaratıyor
Bakliyat pazarı fırsat yaratıyor
Bakır, ikinci haftalık düşüşüne yöneldi
Bakır, ikinci haftalık düşüşüne yöneldi
Brent petrolün varil fiyatı 72,90 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 72,90 dolar
ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü
ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü