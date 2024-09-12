Avrupa'da arz endişeleri hafifledi, doğal gaz fiyatı geriledi

Ukrayna şebekesi tarafından yayınlanan akaryakıt sevkiyat siparişleri, perşembe günü normal miktarda Rus gazının ülkeden geçeceğine işaret etti. Daha önceki veriler bir düşüşe işaret etmiş ve bu da fiyatları artırmıştı.

Atlantik ötesinde Francine Kasırgası, çarşamba günü geç saatlerde saatte 100 mil hızla esen rüzgarlarla güney Louisiana kıyılarına çarptıktan sonra zayıfladı. Fırtına, bölgenin büyük gaz ihracat tesislerinden herhangi birini doğrudan vurmayacak

ING Groep NV analistleri Warren Patterson ve Ewa Manthey, "Ukrayna üzerinden Rus gaz tedariki konusunda piyasada bir miktar"tedirginlik vardı. Ancak, son adaylık verileri bu endişeleri hafifletecektir" ifadelerini kullandılar.

Hollanda TTF'de vadeli kontratlar yüzde 1,4 düşüşle megavat/saat başına 35,65 Euro'dan işlem görüyor.