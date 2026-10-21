Avrupa'da bakır arzı daralıyor: 2027 primlerinde rekor artış

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Londra Metal Borsasında (LME) üç ay vadeli bakırın ton fiyatı, TSİ 06.30 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 14.440 dolara yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında (SHFE) en çok işlem gören kasım vadeli bakır kontratı ise yüzde 0,58 yükselişle ton başına 109.820 yuandan işlem gördü.

Avrupa'da 2027 teslimat primleri rekor kırdı

Reuters'ın haberine göre, Şilili bakır üreticisi Codelco, Avrupa'ya 2027 yılı teslimatları için ton başına 350 dolar prim teklif etti. Şirketin 2026 yılı için uyguladığı prim 325 dolar seviyesindeydi.

Alman Aurubis de teslimat primini yaklaşık yüzde 10 artırarak ton başına 347 dolarla tarihi zirveye çıkardı.

LME referans fiyatına eklenen söz konusu primlerdeki artış, Londra'da metal sektörünün yıllık LME Week etkinliği sırasında açıklandı.

Küresel borsa stoklarının yüzde 70'i ABD'de

ABD'nin Şubat 2025'te bakır ithalatına yönelik soruşturma başlatmasının ardından tarife belirsizliği nedeniyle metal sevkiyatları Amerikan depolarına yöneldi.

Bu süreçte COMEX depolarındaki bakır miktarı, dünya genelinde borsalarda görülebilen toplam stokların yaklaşık yüzde 70'ine ulaştı.

ABD'ye yönelen sevkiyatlar, diğer bölgelerdeki arz koşullarının sıkılaşmasına ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Çin'in bakır üretimi yüzde 1,1 arttı

Çin'in ithal bakıra yönelik talebinin göstergelerinden Yangshan primi, Avrupa'daki yükselişe rağmen büyük ölçüde yatay kaldı. Prim, pazartesi günü 137 dolar seviyesindeyken salı günü 138 dolara yükseldi.

Çin'in resmi verilerine göre, rafine bakır üretimi eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 1,26 milyon tona ulaştı.

Ocak-eylül döneminde üretim yüzde 3,3 artışla 11,28 milyon ton oldu.

Fed beklentileri ve zayıf dolar metalleri destekliyor

Reuters'ın anketine katılan 100 ekonomistten 94'ü Fed'in ekim ayında faizleri sabit tutmasını beklerken, tamamı aralık ayında faiz artırımı öngördü. Önceki ankette aralık ayı için faiz artışı bekleyenlerin oranı yarının altındaydı.

ABD dolarındaki zayıflama da dolar üzerinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından daha ucuz hale getirerek fiyatlara destek sağladı.

Nikel fiyatlarında yükseliş öne çıktı

LME'de alüminyum yüzde 0,43, çinko yüzde 0,08, kurşun yüzde 0,03, nikel yüzde 1,77 ve kalay yüzde 0,47 yükseldi.

Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,09, çinko yüzde 0,16, nikel yüzde 2,56 ve kalay yüzde 1,99 değer kazanırken, kurşun fiyatları değişmedi.