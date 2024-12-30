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Avrupa'da doğal gaz zirvede

Avrupa'da doğal gaz fiyatı son 1 ayın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Avrupa'da doğal gaz zirvede
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Avrupa doğal gaz fiyatları, depolama seviyelerinin normalden daha hızlı tükenmesi ve Ukrayna-Rusya doğal gaz transit anlaşmasının sona yaklaşması nedeniyle bu ayın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.

Gösterge vadeli fiyat erken işlemlerde yüzde 2,5'e kadar yükseldikten sonra hafifçe gevşedi.

1 Ocak'ta Rusya-Ukrayna gaz transit anlaşmasının sona ermesi, Avrupa'nın çoğunda daha soğuk hava tahminleriyle aynı zamana denk geliyor ve bu da ısınma için gaz talebini artırabilir.

AB'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 73,55 seviyesinde.

Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatı 47,35 euro/MWh seviyesinden işlem görüyor.

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