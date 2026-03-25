Avrupa'da gaz fiyatları geriledi

ANZ analistleri, KatarEnergy’nin geçen hafta tesislerine yönelik saldırılar sonrası bazı tedarik sözleşmelerinde mücbir sebep ilan ettiğini, İran’ın ise İsrail’in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırının ardından Türkiye’ye gaz ihracatını durdurduğunu belirtti.

Avrupa için en büyük riskin, depolarını kış öncesi doldurmaya çalışırken Asya ile LNG kargoları için artan rekabet olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre, olası bir ateşkes sağlansa bile QatarEnergy’nin hasar gören tesislerinin onarımı yıllar sürecek.

Avrupa'da doğal gaz depolarında doluluk oranı 24 Mart itibariyle %28,42. Almanya'da oran %22,17, Hollanda'da yüzde 6,11, Fransa'da yüzde 21,96 ve İtalya'da yüzde 43,96 seviuyesinde.