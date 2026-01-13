Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi: Depo dolulukları geriledi

Avrupa doğal gaz fiyatları, kıtanın bazı bölgelerindeki soğuk havanın neden olduğu daha yüksek ısınma talebi ve İran'daki artan huzursuzluğa dair endişelerle birlikte kazançlarını genişleterek megawatt saat başına 31 euronun üzerine çıktı.

Öncü gösterge TTF gaz kontratı, bir önceki seansta yüzde 6'nın üzerinde kapanışın ardından yüzde 4.1'lik artışla megawatt saat başına 31,50 euroya yükseldi.

ING analistleri, "İlk olarak, Basra Körfezi'nden LNG akışlarına yönelik potansiyel riskler bulunuyor. İkincisi ise İran'dan Türkiye'ye olan gaz akışlarında kesintilerin yaşanma potansiyeli" değerlendirmesini yaptılar

Öte yandan, bu ay başındaki soğuk hava dalgası, Avrupa'nın gaz depolama tesislerinden çekimleri hızlandırdı. AB geneli için depo doluluk seviyeleri yüzde 53,98'e geriledi. Beş yıllık mevsimsel ortalaması yüzde 70 seviyesindeydi.

Almanya'nın depolarında doluluk oranı yüzde 46,37 olurken, Gransa'nın yüzde 47,25, İtalya'nın yüzde 68,12, Hollanda'nın yüzde 40,37 oldu.