Avrupalı dev banka 2026 gümüş tahminini yükseltti

HSBC, gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı için ons başına ortalama fiyatı önceki 44,50 dolardan 68,25 dolara, 2027 için ise 40 dolardan 57 dolara çıkardı. Revizyonun gerekçesi olarak zayıflayan ABD doları ve arz-talep dengesindeki hafif açıklar gösterildi.

Bankanın analizine göre, gümüş altının momentumundan ve güvenli liman talebinden destek alıyor. Ancak fiyatların oynak ve "sürdürülebilir olmayan" seviyelerde kalmaya devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Endüstriyel ve mücevher talebinin yumuşamasına ve maden ile hurda arzının genişlemesine rağmen, HSBC kurumsal talebin güçlü kalacağını ve külçe yatırımlarında potansiyel büyüme bekliyor.