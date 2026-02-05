Avrupa’nın en büyük bakır üreticisinin kârı beklentileri karşılamadı

Aurubis'in faaliyet karı, bakır konsantrelerinin işleme ve arıtma ücretlerindeki düşüş ile Hamburg tesisindeki bakım duruşu nedeniyle geriledi.

Faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi faaliyet karı (EBITDA) ilk çeyrekte 164 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 184 milyon euron olmuştu. Analistler 169 milyon euro EBITDA bekliyordu.

Şirketin net nakit akışı ise -8 milyon euro oldu. Geçen yıl aynı dönemde 178 milyon euro nakit fazlası açıklayan Aurubis, bu düşüşü geçici olarak artan işletme sermayesi ihtiyacı ve yüksek metal fiyatlarına bağladı.

CEO Toralf Haag, jeopolitik ortamın dalgalı olmasına rağmen güçlü metal sonuçları ve istikrarlı ürün piyasalarının şirketi desteklediğini söyledi.

Aurubis yılda yaklaşık 1,2 milyon ton bakır katot ve 2 milyon ton sülfürik asit üretirken, altın, gümüş ve kalay gibi diğer metalleri de işliyor.