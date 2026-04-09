Avustralyalı dev bankadan alüminyum, bakır ve petrol tahmini

ANZ Bankası, yayımladığı son analizde küresel enerji ve metal piyasalarındaki arz-talep dengesizliğine dikkat çekerek fiyatlarda yukarı yönlü baskının devam edeceği uyarısında bulundu.

Alüminyumda yükselen fiyatlar ve bölgesel primlerin talebi baskıladığı, fiyatların daha da artması halinde talep kısıtlamalarının hızlanabileceği belirtildi.

Bakır için tablo daha olumlu. Enerji dönüşümü ve veri merkezlerinin büyümesiyle talebin güçlü kaldığı, bu nedenle piyasanın yüzde 4 ila yüzde 5 oranında arz açığıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Bu durum fiyatların desteklenmesini sağlayacak.

Petrol tarafında ise, arz kesintilerinin küresel dengeyi hızla fazla stoktan ciddi bir açığa çevirdiği vurgulandı. ANZ, günlük 4–5 milyon varillik açık devam ederse talebi sınırlamak ve stokları azaltmak için fiyatların 100 dolar/varil üzerinde kalması gerektiğini açıkladı. Ayrıca 1–2 milyon varil/gün kapasitenin kalıcı olarak kaybolabileceği riskine dikkat çekildi.

Banka, küresel ham petrol piyasasının yıl başındaki fazladan hızla büyük bir açığa dönüştüğünü ve bu durumun fiyatlar üzerinde güçlü baskı yarattığını belirtti.