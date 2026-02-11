  1. Ekonomim
Ay Yeni Yılı öncesi bakırda temkinli yükseliş

Bakır fiyatları sınırlı da olsa yükselirken, Ay Yeni Yılı'ndan sonra volatilitenin artabileceği öngörülüyor.

Bakır fiyatları, Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde hafif bir yükseliş kaydederek ton başına 13.126.50 dolar seviyesine ulaştı. Nanhua Futures analistlerine göre piyasalar, yatırımcıların Ay Takvimi Yeni Yılı tatiline girmesiyle birlikte nispeten sakin bir seyir izliyor.

Nanhua Futures analistleri, piyasadaki oynaklığın şu an için azaldığını ancak tatil dönemi bittikten sonra hareketliliğin tekrar artabileceğini belirtiyor.

ANZ Research analistleri ise fiyatların şu an için sağlam durduğuna dikkat çekiyor. Ancak piyasadaki stok miktarlarının nispeten yüksek seyretmesi, metal fiyatları üzerinde bir risk unsuru olarak görülüyor.

