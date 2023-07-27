Bağdat ve Erbil, petrol ihracatı konusunda anlaşma sağladı

Irak resmi haber ajansı INA, Erbil ile Bağdat arasında varılan yeni anlaşmanın detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Yeni anlaşmaya göre IKBY yönetiminin anayasanın 12'nci maddesinde yer aldığı gibi ihraç ettiği petrol gelirlerini Irak Petrol Bakanlığı'na teslim edeceği ve petrol dışındaki tüm gelirlerini de Irak Maliye Bakanlığı'nın Merkez Bankası'ndaki hesabına yatıracağı kaydedildi.

IKBY'nin sınır kapısı gelirlerinin yüzde 50'sini de Irak Maliye Bakanlığı'na teslim edeceğine dikkat çekilen haberde, anlaşma gereği ayrıca IKBY'deki petrol dışı gelirlerin takibi için iki taraf arasında ortak komisyon kurulacağı ve bu komisyonun çalışmalarını 1 ay içerisinde tamamlayacağı vurgulandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, anayasada belirtilen maddeleri yerine getirdiği sürece Irak Maliye Bakanlığı tarafından mali olarak destekleneceği belirtildi.

Irak 2023 bütçesinin 12’nci maddesinde IKBY'nin bütçedeki payı yüzde 12.67 olarak belirlenmişti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat 2022'de IKBY gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine karar vermişti.