Bakır 1 ayın en yüksek seviyesinden geriliyor

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.33'te %0,3 düşüşle 9.164 dolar/tona geriledi.

Dolar, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü ve yatırımcıların acil politika planlarına ilişkin ipuçlarını analiz etmek için merakla beklediği açılış konuşmasıyla birlikte, iki yıldan uzun bir süredir görülmeyen bir zirveye yakın seyrederek kritik bir haftaya başlıyor.

Bir işlemci, “Şu anda sadece Donald Trump'ın göreve başlamasını bekliyoruz ve umarız yakında gelecek yönetimin politikaları konusunda netlik olur” dedi.

LME'de alüminyum yatay seyrederek 2.683 dolar/tondan, kalay %0,3 kayıpla 29.670 dolar/tondan, nikel %1,6 düşüşle 15.845 dolar/tondan, kurşun yatay seyrederek 1.967 dolar/tondan ve çinko %0,1 kayıpla 2.938 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de en aktif bakır kontratı %1,3 düşüşle 75.400 yuan/tona (10.307,73 dolar) geriledi.

SHFE'de alüminyum %0,2 düşüşle 20.400 yuan/tondan, nikel %1 düşüşle 126.760 yuan/tondan, çinko %1,2 artışla 24.200 yuan/tondan, kurşun %0,4 artışla 16.780 yuan/tondan ve kalay yatay seyrederek 248.170 yuan/tondan işlem gördü.