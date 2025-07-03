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Bakır, 10 bin doların altına düştü

Bakır, yatırımcıların talepte olası düşüş endişesiyle 10 bin dolar/ton seviyesinin altına düştü.

Haber Merkezi
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Bakır, 10 bin doların altına düştü
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Fiyatlar, ABD’nin metale yönelik olası tarifeleri sonrası nisan ayından bu yana yükseliş gösteriyordu. Bu durum, Londra Metal Borsası (LME) ve Çin’de stokların azalmasına ve rekor seviyede ABD’ye sevkiyatlara yol açmıştı.

Huatai Futures Şirketi’nin notuna göre, Çin’deki üreticilerin talebi yüksek fiyatlar nedeniyle sınırlanıyor. Geçen hafta birincil bakır çubuk üreticilerinin kapasite kullanım oranı 1,8 puan azalarak yüzde 74’e, kablo üreticilerinin kapasite kullanımı ise 3 puan düşüşle yüzde 70’e geriledi.

Şanghay saati ile 10:58 itibarıyla LME’de bakır fiyatları yüzde 0,3 düşüşle ton başına 9.980 dolara indi. Önceki seansta ise fiyatlar 10 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Diğer sanayi metallerinde ise karışık seyir görüldü; kurşun yüzde 0,4 yükselerek ton başına 2.067,50 dolara çıktı ve bu seviye 27 Mart’tan bu yana en yüksek değer oldu. Alüminyum ise yatay seyir izledi.

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