Bakır 10 günün en düşük seviyesine geriledi
Bakır fiyatları, güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle gerileyerek 10 günün en düşük seviyesine indi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır yüzde 1,06 düşüşle ton başına 14.467,50 dolara geriledi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı da yüzde 0,72 düşerek ton başına 109.420 yuana indi.
Güçlü dolar metaller üzerinde baskı oluşturdu
ABD dolarının yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesine yakın seyretmesi, dolar cinsinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturdu.
Brent petrol ise ABD'nin İran'ın barış teklifini reddettiğine yönelik haberlerin ardından yaklaşık yüzde 2 yükseldi.
Çin verileri talep endişelerini artırdı
Çin'de sanayi şirketlerinin kâr artışı ağustosta yıllık bazda yüzde 4,2'ye geriledi. Temmuz ayında artış yüzde 11,2 seviyesindeydi.
Veriler, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin'de iç talebin gücüne ilişkin endişeleri artırdı. Bununla birlikte, Çin'in Ulusal Gün tatili öncesinde alt sektörlerde faaliyet gösteren kullanıcıların stok yenilemesi yapması bekleniyor.
Diğer baz metaller de geriledi
LME'de alüminyum yüzde 0,98, çinko yüzde 1,10, kurşun yüzde 0,62, nikel yüzde 0,42 ve kalay yüzde 1,72 değer kaybetti.
SHFE'de ise alüminyum yüzde 0,68, çinko yüzde 0,97, kurşun yüzde 0,77, nikel yüzde 1,18 ve kalay yüzde 1,19 geriledi.