Bakır 10 haftanın en yüksek seviyesinde

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.15'te %0,2 düşüşle 9.790 dolar/tona geriledi ve bir önceki seansta ulaştığı 10 haftanın en yüksek seviyesi olan 9.913 dolardan düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Kasım vadeli bakır kontratı, %0,6 düşüşle 77.000 yuan/tona (10.969,75 dolar) geriledi.

Bir işlemci yaptığı değerlendirmede “Piyasa gerçekten çok hızlı yükseldi. Kısa vadede geri çekilme ve konsolidasyon olması gerekiyor. Ancak uzun vadede tekrar yükselecektir. Çin'in hikayesi olumlu” dedi.

LME'de bakır bu ay şimdiye kadar %6,3 değer kazandı ve Nisan ayından bu yana en iyi aylık kazancı elde etme yolunda ilerliyor. ABD Merkez Bankası geçen hafta faiz oranlarını düşürdü ve bakır talebinin yaklaşık yarısını karşılayan Çin bu hafta bazı destekleyici önlemler açıkladı.