Bakır 14 bin 413 dolarda tutundu

Bakır fiyatları yüksek seviyelerde dengelendi. Londra Metal Borsası'nda bakır vadeli işlemleri sınırlı değişim gösterdi. Ton fiyatı 14 bin 413 dolar olarak kaydedildi. Böylece bakır, geçen ay gördüğü tarihi zirvelerin ardından elde ettiği kazanımların büyük kısmını muhafaza etti. Piyasada yatırımcıların yeni yön arayışının sürdüğü gözleniyor. Küresel piyasalarda temkinli görünüm devam ederken, teknoloji hisselerindeki güçlü seyir sanayi metalleri açısından da takip ediliyor.

Veri merkezi yatırımları talep beklentisini artırıyor

Bakır piyasasında yapay zeka altyapısına yönelik veri merkezi yatırımları yeni bir talep kalemi olarak öne çıkıyor. Veri merkezlerinin sayısının hızla artması elektrik altyapısına yönelik harcamaları yükseltiyor. Bu tesislerde yoğun miktarda elektrik kablosu ve iletim ekipmanı kullanılıyor. Bu nedenle teknoloji sektöründeki büyümenin bakır tüketimini artırması bekleniyor. Öte yandan yapay zeka şirketlerine yönelik iyimserlik, küresel teknoloji hisselerini rekor seviyelere yakın tutuyor. Bu tablo metal piyasasındaki talep öngörülerini de destekliyor.

ABD'ye sevkiyat küresel arzı daralttı

Bakır fiyatları geçen ay tarihi zirvesini görmüştü. Yükselişte etkili olan unsurlardan biri ABD'nin rafine bakıra yönelik olası tarife adımı oldu. Tarife beklentisi nedeniyle yüklü miktarda bakır ABD'ye sevk edildi. Bu durum diğer bölgelerde kullanılabilir arzın daralmasına yol açtı. Arz akışındaki değişim küresel fiyatlardaki hızlı yükselişte belirleyici oldu.

Çin'in açılması yön için kritik

Bakırda yeni fiyat sinyalleri için Çin yakından izleniyor. Dünyanın en büyük metal tüketicisi konumundaki ülkede piyasalar bir haftalık tatil nedeniyle kapalı bulunuyor. İşlemlerin yeniden başlamasıyla fiziksel talep görünümü daha net ortaya çıkacak. Özellikle sanayi üretimi ve stok hareketleri fiyatlamalar için önem taşıyor. Çin piyasalarının yeniden açılması, bakırın rekor sonrası izleyeceği yön açısından belirleyici olacak.

Diğer metallerde sınırlı yükseliş

Diğer sanayi metallerinde sınırlı pozitif seyir izlendi. Alüminyum fiyatları %0,4 arttı. Çinko %0,1 değer kazandı. Buna karşılık demir cevherinde aşağı yönlü hareket görüldü. Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri %0,4 geriledi. Ton fiyatı 90,95 dolara indi.

Kısa vadede talep-arz dengesi izleniyor

Bakırda kısa vadeli görünüm birkaç başlık tarafından şekilleniyor. Bir yanda yapay zeka ve veri merkezi yatırımları talep beklentisini güçlendiriyor. Diğer yanda ABD'ye yönelen bakır sevkiyatları küresel arz dengesini etkiliyor. Öte yandan Çin'den gelecek yeni talep işaretleri de takip ediliyor. Bu nedenle piyasa geçen ayki sert yükselişin ardından daha dengeli bir fiyatlama sürecine girdi.