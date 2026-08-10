Bakır 14 bin doların üzerinde tutundu

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Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır yüzde 0,1 artışla ton başına 14.089,50 dolara yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yüzde 0,35 düşüşle 107.640 yuan/tona geriledi.

Goldman Sachs, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bakır ihracatına yönelik yasağının küresel bakır dengeleri üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemediğini bildirdi.

Çin'de fiziki talebe ilişkin göstergeler ise zayıfladı. Yangshan bakır primi ton başına 101 dolara gerileyerek 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye indi. SHFE bakır stokları yüzde 1,1 artışla 70.116 tona yükselerek 8 Haziran'dan bu yana ilk artışını kaydetti.

Çin'in temmuz ayı bakır ithalatı yıllık bazda yüzde 11,5 düşüşle 425 bin tona gerilerken, ocak-temmuz döneminde ithalat yüzde 6,2 azaldı.

Diğer metallerde LME'de alüminyum yüzde 0,15, çinko yüzde 0,13, kurşun yüzde 0,16 ve kalay yüzde 0,04 yükselirken, nikel yüzde 0,17 geriledi. Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,21, kurşun yüzde 0,25 ve nikel yüzde 0,53 artarken, çinko yüzde 1,49 ve kalay yüzde 1,33 düştü.