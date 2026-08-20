Bakır 14 bin doların üzerinde tutundu

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LME'de bakır yüzde 0,06 düşüşle 14.058 dolar/ton seviyesinde işlem gördü. LME bakır stokları 12 bin 425 ton artarak 235 bin 975 tona yükseldi. Stoklar son bir haftada yüzde 11 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yüzde 0,15 yükselerek 107 bin 140 yuan/ton seviyesine çıktı.

Doların üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, ABD Hazinesi'nin son önlemleriyle birlikte bakır fiyatlarını destekledi. Jinrui Futures, piyasa duyarlılığının oldukça oynak olduğunu, makroekonomik ortam ve bakır tarifelerindeki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Diğer baz metallerde LME'de alüminyum yüzde 0,37 gerilerken, çinko yüzde 0,01, kurşun yüzde 0,19 ve kalay yüzde 0,48 yükseldi. Nikel ise yüzde 0,57 düştü.

Şanghay'da çinko yüzde 0,16, kurşun yüzde 0,28, nikel yüzde 0,84 ve kalay yüzde 1,46 değer kazandı.