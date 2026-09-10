Bakır 15 bin dolara yaklaşırken yatırımcıları endişelendiren uyarı

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Bakırda 11 haftalık yükseliş

Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören bakır, yükseliş serisini 11. haftaya taşımaya hazırlanıyor. Fiyatlardaki güçlü performansta ABD’ye yüksek miktarda bakır taşınması önemli rol oynarken, bu gelişme diğer bölgelerde arzın sıkılaşmasına neden oldu.

Zayıflayan ABD doları ve veri merkezlerine yönelik bakır talebinin artacağı beklentisi de fiyatların yükselişini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Rallinin devamı konusunda soru işaretleri

Ancak analistler, bakırdaki yükselişin dayandığı bazı faktörlerin kalıcı olmayabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle mevcut seviyelerin korunmasının zorlaşabileceği ve fiyatlarda sert dalgalanmalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Baz metallerdeki görünüm açısından ABD Merkez Bankası’nın para politikası da yakından izleniyor. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi, daha yüksek faiz oranlarının gündeme gelmesine ve metaller üzerindeki baskının artmasına yol açabilir.

Natixis’ten “balon” uyarısı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Natixis analisti Bernard Dahdah, yayımladığı değerlendirmede bakır fiyatlarında “balon riski” bulunduğuna dikkat çekti.

Dahdah’a göre mevcut fiyat hareketi, temel göstergeler ve nihai tüketici talebinden çok ABD’deki ithalat arbitrajı fırsatları ile kısa vadeli spekülatif sermaye girişleri tarafından şekilleniyor.

Analiste göre bu unsurların etkisini kaybetmesi halinde, bakırın rekor seviyelere yakın seyrini sürdürmesi daha zor hale gelebilir.