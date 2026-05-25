Bakır, ABD-İran barış umuduyla yükseldi

Bakır fiyatları, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına yönelik umutların dolar ve petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmasıyla yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,90 artışla ton başına 13.624,32 dolara çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise yüzde 1,1 yükselerek 105.590 yuan/ton seviyesine ulaştı.

ABD dolar endeksi yüzde 0,2 gerilerken, bu durum emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi. ABD-İran barışına ilişkin beklentilerin enflasyon endişelerini hafifletmesi de bakıra yönelik talebi destekledi.

Diğer baz metallerde Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,5, çinko yüzde 0,6, kurşun yüzde 0,4, nikel yüzde 0,8 ve kalay yüzde 2,2 yükseldi. Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,5 gerilerken, çinko yüzde 0,3, kurşun yüzde 0,1, nikel yüzde 0,2 ve kalay yüzde 1,2 artış kaydetti.