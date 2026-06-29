Bakır, ABD-İran gerilimini yakından izlemeye devam ediyor

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı, 102 bin 950 yuana, yaklaşık 15 bin 145,50 dolara çıktı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli gösterge bakır kontratı, günün erken saatlerinde yüzde 0,67'ye varan düşüşün ardından yüzde 0,03 kayıpla 13 bin 553 dolardan işlem görüyor.

ABD'li bir yetkili, İran ile ABD'nin Körfez'deki son çatışmaları durdurma ve Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığa ilişkin görüşmeleri yeniden başlatma konusunda uzlaştığını açıkladı. Gelişme, geçici barış anlaşmasının korunabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Dünyanın en önemli enerji taşımacılığı güzergâhı olan Hürmüz Boğazı'ndaki olası kesintiler, petrol fiyatlarını ve enflasyon kaygılarını artırarak küresel risk iştahını baskılıyor.

Doların önceki üç seansta başlayan düşüşünü sürdürmesi de Amerikan para birimi üzerinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getirerek bakırı destekledi. Dolar, buna rağmen 24 Haziran'da ulaştığı bir yıllık zirveye yakın seyrini korudu.

Teknik analizde LME bakırın ton başına 13 bin 111 dolar seviyesindeki desteği yeniden test edebileceği kaydedildi. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatların 12 bin 362 ile 12 bin 776 dolar aralığına gerileyebileceği belirtildi.

Son yükselişin düşüş yönlü kama formasyonuna doğru bir geri çekilme hareketi olarak değerlendirildiği ve formasyonun 12 bin 776 dolar hedefini işaret ettiği ifade edildi. Buna karşılık 13 bin 445 dolar direncinin aşılması halinde fiyatların 13 bin 859 dolara kadar yükselebileceği öngörüldü.

Çin'de sanayi şirketlerinin kâr artışı mayısta yıllık yüzde 21,1'e gerileyerek nisandaki yüzde 24,7'nin altında kaldı. Ocak-mayıs dönemindeki artış yüzde 18,8 olurken, demir dışı metal cevheri madenciliği ve işleme sektörünün kârları yüzde 93,9 yükseldi.

Şanghay'da alüminyum yüzde 0,48, çinko yüzde 2,01 ve kalay yüzde 0,97 artarken, kurşun yüzde 0,43 ve nikel yüzde 0,05 geriledi. Londra'da ise alüminyum yüzde 0,1, çinko yüzde 0,66, kurşun yüzde 0,13, nikel yüzde 0,6 ve kalay yüzde 0,7 değer kazandı.