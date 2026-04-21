Bakır, ABD-İran görüşmeleriyle geriledi

Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli gösterge bakır yüzde 0,17 düşüşle TSİ 10.11 itibarıyla ton başına 13.252,50 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en aktif bakır kontratı ise gündüz seansını yüzde 0,54 kayıpla ton başına 102.140 yuan, yani 14.988,63 dolar seviyesinde tamamladı.

Bakır fiyatları, geçen hafta her iki borsada görülen zirvelerin altında seyretti. Geçen haftaki yükselişte, savaşı sona erdirmeye yardımcı olabilecek ikinci tur ABD-İran görüşmelerine yönelik beklentiler etkili olmuştu.

Ancak ABD’nin bir İran kargo gemisine el koymasının ardından İran’ın görüşmelere katılmayacağını açıklaması umutları zayıflattı. Daha sonra üst düzey bir İranlı yetkili Reuters’a Tahran’ın İslamabad’a heyet göndermeyi değerlendirdiğini söyledi. Yetkili henüz karar alınmadığını belirtirken, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ABD’nin ateşkes ihlallerinin müzakerelerin önündeki büyük engel olduğunu ifade etti.

ABD heyetine başkanlık etmesi beklenen Başkan Yardımcısı JD Vance’ın pazartesi günü hâlâ ABD’de bulunduğu da ayrı bir kaynak tarafından belirtildi.

Brent ham petrol vadeli kontratları pazartesi günü yüzde 5’ten fazla yükseldikten sonra salı günü yaklaşık yüzde 0,5 geriledi. Dolar ise yatay seyretti.

Piyasaların odağında ayrıca Warsh’ın Senato’daki oturumu yer aldı. Duruşma, Donald Trump’ın Beyaz Saray’ının Jerome Powell liderliğindeki Fed’i faizleri daha erken indirmediği gerekçesiyle defalarca eleştirmesinin ardından Warsh’ın siyasi bağımsızlığı açısından test olarak görülüyor.

Ortadoğu’daki savaş nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon kaygılarını ve büyüme endişelerini artırdığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle duruşma ayrıca önem taşıyor.

Öte yandan Çin’in rafine bakır üretimi mart ayında aylık bazda rekor seviyeye yükseldi. Bu durum, başlıca izabe tesislerinin geçen yıl bakır konsantresi işleme ücretlerindeki düşüşe karşı üretimi yüzde 10 azaltma taahhüdüne rağmen kesinti yapılmadığına işaret etti.