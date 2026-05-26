Bakır, ABD-İran müzakereler izlenirken kazançlarını korudu

Bakır fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu'da üç aydır süren savaşı sona erdirebilecek olası bir anlaşmaya ilişkin gelişmeleri izlerken yükselişini korudu.

Bakır, Londra Metal Borsası'nda bu sabah ton başına 13.671 dolar civarında. Londra Metal Borsası pazartesi günü resmî tatil nedeniyle kapalıydı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak geçici bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin "iyi ilerlediğini" söyledi. Çatışan taraflar arasındaki başlıca arabuluculardan Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir'in de Çin'e anlaşmanın "yakın" olduğunu ilettiği belirtildi.

Bununla birlikte iyimserlik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Amerikan güçlerinin İran'da füze fırlatma noktaları ile mayın yerleştirmeye çalıştığını öne sürdüğü gemilere saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından sınırlı kaldı. İran'ın resmi Nour News ajansı, Larak Adası'nın güneyinde gerçekleşen saldırıda çok sayıda İran personelinin öldüğünü bildirdi ancak ayrıntı vermedi.

Bakır bu ay, hem barış anlaşmasının enflasyon baskılarını hafifletebileceği beklentisi hem de yapay zekâ kaynaklı hızla artan elektrik tüketimine yönelik bahislerin desteğiyle rekor seviyelere yakın seyretti. Metal, kullanım alanları arasında yapay zekâ projelerine güç sağlayan veri merkezlerinde kritik bir bileşen olarak öne çıkıyor.