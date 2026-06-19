Bakır, ABD'de faiz artışı beklentileriyle geriledi

Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatları, ABD'de faiz artırımı beklentilerinin Orta Doğu'daki barış sürecine ilişkin iyimserliği gölgede bırakmasıyla geriledi.

Bakırın ton fiyatı yüzde 0,54 düşüşle 13 bin 617 dolara indi. ABD faiz görünümünün dolar ve küresel finansman maliyetleri üzerindeki etkisi, emtia piyasalarında baskı yarattı.

Yüksek faiz beklentileri, dolar cinsinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan ithalatçılar açısından daha pahalı hale getirirken, sanayi metalleri üzerindeki talep endişelerini artırdı.

Londra Metal Borsası'nda nikel yüzde 0,10 düşüşle ton başına 17 bin 825 dolara, kalay yüzde 0,52 kayıpla 53 bin 375 dolara geriledi. Çinko yüzde 0,26 azalarak 3 bin 628,5 dolar, kurşun ise yüzde 0,25 düşerek 1.979 dolar seviyesinde işlem gördü.

Alüminyum, diğer metallerden ayrışarak yüzde 0,46 yükseldi ve ton başına 3 bin 402 dolara çıktı. Fiyattaki artışta Körfez bölgesindeki üretim ve tedarik kesintileri etkili oldu.

Orta Doğu'da barış yönünde kaydedilen ilerleme enerji fiyatlarını aşağı çekerken, bölgedeki üretim ve lojistik faaliyetlerine ilişkin belirsizlikler devam etti.

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki alüminyum üretiminin beklenenden daha yavaş toparlanmasını gerekçe göstererek alüminyum fiyat tahminini yükseltti.