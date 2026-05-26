Bakır, ABD'nin İran'a yeni saldırılarının ardından geriledi
Bakır fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının küresel büyüme görünümünü baskılaması ve petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından hafif geriledi.
Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,2 düşüşle ton başına 13.637,50 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı da yüzde 0,4 gerileyerek 104.960 yuan/ton seviyesine çekildi
Piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından yükselen enerji fiyatlarının küresel ekonomik büyüme ve imalat faaliyetleri üzerinde baskı yaratabileceği endişesi öne çıktı. Baz metallerin jeopolitik gelişmelere ve enerji fiyatlarına duyarlılığını koruduğu belirtildi.
Diğer baz metallerde Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,8 yükselerek bir haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Çinko yüzde 1,4, kurşun yüzde 0,4 ve kalay yüzde 0,1 artarken, nikel yüzde 1,3 geriledi.
Şanghay tarafında ise alüminyum yüzde 0,5, çinko yüzde 1,2 ve kalay yüzde 0,7 yükselirken, nikel yüzde 1,2 değer kaybetti.