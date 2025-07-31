Bakır, ABD'nin katotlara uyguladığı gümrük vergisi muafiyetiyle geriledi

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 06.30'da %0,08 düşüşle 9.691 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı %0,82 düşüşle 78.420 yuan/tona (10.902,57 dolar) indi.

Trump, dün 1 Ağustos itibarıyla yarı mamul bakır ürünleri ve bakır yoğun türev ürünlere %50 gümrük vergisi uygulanmasını emreden bir kararname imzaladı. Bakır katotları ve hurda, cevher, konsantre, mat ve anot gibi diğer kırmızı metal girdi malzemelerini muaf tuttu.

ABD'nin Eylül COMEX bakır vadeli işlemleri, %20,43 düşüşle 4,445 dolar/libreye (9.799 dolar) geriledi ve Londra endeksine göre prim, son zamanlardaki 3.000 doların üzerindeki seviyelerden 108 dolar/tona geriledi.

Pekin merkezli bir analist, "COMEX bakır fiyatları daha fazla baskı altında olacak, düşüş zaten belirgin ve özellikle COMEX'in LME'ye karşı primi sabit kaldığında Şanghay ve Londra'daki bakır fiyatları da baskıyı hissedecek. Çin'in PMI'ının bakır üzerindeki etkisi, piyasa beklentilerinin çok altında olmadığı sürece, karşılaştırıldığında sönük kaldı" dedi.

Londra'da alüminyum %0,21 düşüşle 2.595,5 dolar/tondan, nikel %0,11 düşüşle 15.005 dolar/tondan, kurşun %0,5 düşüşle 1.982 dolar/tondan, kalay %0,04 düşüşle 33.345 dolar/tondan ve çinko %0,54 düşüşle 2.770,5 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %0,29 düşüşle 20.560 yuan/tondan, nikel %1,68 düşüşle 119.970 yuan/tondan, kurşun %0,68 düşüşle 16.765 yuan/tondan, kalay %0,75 düşüşle 265.740 yuan/tondan ve çinko %1,43 düşüşle 22.365 yuan/tondan işlem gördü.