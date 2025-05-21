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"Bakır açığı, fiyatları rekorlara taşıyabilir"

Ticaret şirketi Mercuria'nın metal ve madencilik araştırmaları başkanı yaptığı açıklamada, bu yıl bakır konsantresi için 700.000 ton, rafine metal için ise 300.000 ton açık öngörüldüğünü ve bunun fiyatları rekor seviyelere çıkarabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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"Bakır açığı, fiyatları rekorlara taşıyabilir"
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Cenevre merkezli Mercuria'dan Nicholas Snowdon, metal için yakın zamanda rekor fiyatlar beklediğini söyledi.

Hong Kong'da düzenlenen LME Asya Haftası konferansında konuşan Snowdon, “Bakır piyasası bugün akut bir kırılganlık durumunda ve bizim için bu piyasanın bu yılın ikinci yarısında gerçekleşebilecek bir kıtlık durumuna geçip geçmeyeceği değil, ne zaman geçeceği bir soru” dedi.

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