"Bakır açığı, fiyatları rekorlara taşıyabilir"

Cenevre merkezli Mercuria'dan Nicholas Snowdon, metal için yakın zamanda rekor fiyatlar beklediğini söyledi.

Hong Kong'da düzenlenen LME Asya Haftası konferansında konuşan Snowdon, “Bakır piyasası bugün akut bir kırılganlık durumunda ve bizim için bu piyasanın bu yılın ikinci yarısında gerçekleşebilecek bir kıtlık durumuna geçip geçmeyeceği değil, ne zaman geçeceği bir soru” dedi.