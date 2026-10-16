Bakır, alüminyum ve çinko yükseldi: Fed endişeleri azaldı

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ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından yaşanan satış baskısı, cuma günü Asya piyasalarında yerini toparlanmaya bıraktı. Sanayi metallerinde yükseliş görülürken bakır üç günlük düşüşünü sonlandırdı, alüminyum ve çinko fiyatları da değer kazandı.

Sanayi metallerinde toparlanma yaşandı

Londra Metal Borsası’nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,9 artışla 14 bin 477 dolara yükseldi. Alüminyum yüzde 1 değer kazanarak 3 bin 17 dolara, çinko ise yüzde 1,3 yükselişle 3 bin 711,50 dolara ulaştı. Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) daha sert faiz artışlarına gideceğine ilişkin beklentilerin zayıflaması etkili oldu.

Warsh’ın mesajları piyasalardaki endişeleri azalttı

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Bangkok’ta yaptığı açıklamalar, piyasalardaki olumlu havayı destekledi. Yapay zekâ yatırımlarının ABD ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Warsh, para politikasına ilişkin doğrudan bir değerlendirme yapmadı. Açıklamaların ardından piyasalarda faiz artışı beklentileri geriledi. Yüksek faizler, sanayi şirketlerinin finansman maliyetlerini artırarak ekonomik faaliyetleri ve metallere yönelik talebi baskılayabiliyor.

Metal fiyatlarında faiz politikası etkili olacak

ABD’nin para politikası, önümüzdeki dönemde sanayi metallerinin fiyat hareketlerinde belirleyici unsurlardan biri olmayı sürdürecek. Jeopolitik riskler, ticaret politikalarındaki değişimler ve yapay zekâ yatırımlarının ekonomik etkileri de piyasaların yönünü şekillendirecek.

Fitch Solutions bünyesinde faaliyet gösteren BMI, sanayi metallerinde farklı yönlerde fiyat hareketlerinin devam edebileceğine işaret etti. Kuruluşa göre, zorlu ekonomik koşullar ve metaller arasındaki arz-talep farklılıkları fiyatları etkileyecek. Sıkı para politikası ise genel fiyat artışlarını sınırlayabilecek.

Citigroup’tan bakır ve alüminyum için yatay seyir beklentisi

Citigroup, bakır ve alüminyumun kısa vadeli görünümünü nötr olarak değerlendirdi. Banka, her iki metalin fiyatının önümüzdeki üç ay boyunca mevcut seviyelerine yakın kalmasını bekliyor. Yatırımcı pozisyonlarının bu metallerde yüksek seviyelerde bulunması da değerlendirmede öne çıktı.

Citigroup’un tahminlerine göre, 2027’de bakır piyasasında arz ve talep birbirine yakın seyredecek. Alüminyum piyasasında ise arz fazlası oluşması bekleniyor. Her iki metalde de gelecek yıl üretimin artacağı öngörülüyor.