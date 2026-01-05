Bakır, arz endişeleri ve risk iştahıyla prim yaptı

Mali danışmanlık şirketi MUFG'den Soojin Kim'in belirttiğine göre, ABD'nin olası ithalat vergileri korkusu, tüccarları ABD'ye sevkiyatları hızlandırmaya yöneltti ve bu durum diğer bölgelerdeki bakır arzını daralttı. Ayrıca, Şili'deki Mantoverde madenindeki grev, küresel talebin arttığı bir dönemde arz tarafındaki riskleri daha da belirginleştirdi. Risk iştahı cephesinde ise, Asya borsalarının teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlenmesi ve ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik adımları sonrası jeopolitik gelişmelerin yatırımcılarca yeniden değerlendirilmesi yükselişi destekledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır vadeli işlemleri yüzde 2,9 artışla ton başına 12.818,50 dolara ulaşırken, geçen yıl yaklaşık yüzde 40 yükselen fiyatlar güçlü seyrini sürdürdü.