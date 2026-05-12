Bakır arz endişeleri ve talep beklentileriyle sert yükseldi

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda bakır fiyatları, Peru kaynaklı arz endişeleri ve Çin'de talebin güçleneceği beklentileriyle gün içinde marttan bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.

Şanghay'da bakır fiyatı yüzde 2,51 artışla ton başına 106.940 yuana çıktı. Bu, 24 Mart'tan bu yana görülen en sert günlük yükseliş oldu.

Piyasada, Çin'in rafine bakır ithalatının ikinci çeyrekte elektrik şebekesi yatırımları ve elektrikli araç talebi sayesinde artacağı beklentisi fiyatları destekledi.

Arz tarafında ise Peru'ya ilişkin kaygılar etkili oldu. Öte yandan Freeport-McMoRan, Grasberg madeninde tam üretime dönüşün gecikeceği yönündeki iddiaları reddederek, tam kapasiteye 2027 sonuna kadar ulaşılmasının beklendiğini bildirdi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır fiyatı, bir önceki seansta 13.943 dolarla rekor kapanış yapmasının ardından yüzde 0,24 düşüşle ton başına 13.909,50 dolara geriledi.

Diğer metallerde Şanghay'da alüminyum yüzde 0,18, çinko yüzde 1,18 ve kalay yüzde 1,47 yükselirken, kurşun yüzde 0,99 ve nikel yüzde 0,71 geriledi.

Londra'da ise alüminyum yüzde 0,77, çinko yüzde 0,22, kurşun yüzde 0,58, nikel yüzde 1,37 ve kalay yüzde 0,98 düştü.