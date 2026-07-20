Bakır, arz endişelerinin talep kaygılarını dengelemesiyle gücünü korudu

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatı yüzde 0,06 artışla ton başına 13 bin 533,5 dolara çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,2 yükselerek ton başına 104 bin 20 yuana ulaştı.

BHP, mekanik arıza ve cevher kalitelerindeki düşüş nedeniyle bakır üretim tahminini aşağı yönlü revize etti. South32 de Şili'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle dördüncü çeyrek bakır üretim hedefinin gerisinde kaldı.

Goldman Sachs, ABD dışındaki bakır piyasasında kısa vadede arzın sıkı kalmasını bekliyor. LME bakır stoklarındaki sert düşüş ve teslimata ayrılan metal miktarını gösteren iptal edilmiş varantlardaki artış da fiziki piyasadaki sıkılığa ilişkin beklentileri destekledi.

Diğer baz metallerde ise karışık bir görünüm izlendi. Alüminyum fiyatları LME'de yüzde 0,24, SHFE'de yüzde 0,95 geriledi. Çinko LME'de yüzde 0,35, SHFE'de yüzde 0,9 değer kaybederken kurşun fiyatları sırasıyla yüzde 0,42 ve yüzde 0,16 düştü.

Nikel LME'de yüzde 0,14 yükselirken SHFE'de yüzde 0,74 geriledi. Kalay fiyatları ise LME'de yüzde 0,5, SHFE'de yüzde 0,95 artış gösterdi.