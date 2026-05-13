Bakır, arz endişeleriyle üç ayın zirvesine çıktı

Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,83 artarak ton başına 14.137,50 dolara çıktı. Böylece bakır son üç ayın zirvesini gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise günü yüzde 1,67 artışla 108.510 yuan/ton seviyesinde tamamladı.

Piyasada, bakırın 13.500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak işlem bandını kırmasının ardından momentum alımlarının devreye girdiği belirtildi.

Arz tarafında ise Freeport-McMoRan'ın Grasberg madeninde tam toparlanma için 2027 sonu takvimini koruması ve Petroperu'nun devlet destekli 2 milyar dolarlık kredi arayışının Peru madencilik sektörü açısından risk oluşturması fiyatları destekleyen başlıca unsurlar oldu.

Enflasyon etkisi

Öte yandan ABD'de tüketici fiyatlarının nisanda yıllık bazda yüzde 3,8 artması, dolar bazlı fiyatlanan metaller üzerinde etkili olmaya devam etti.

Diğer metallerde Londra'da alüminyum yüzde 1,07, çinko yüzde 0,45, kurşun yüzde 0,55, nikel yüzde 1,04 ve kalay yüzde 1,46 yükseldi.

Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,97, çinko yüzde 1,78, kurşun yüzde 0,15, nikel yüzde 0,17 ve kalay yüzde 0,99 artış kaydetti.