Bakır, arz kısıtlamalarıyla rekor seviyelere yaklaştı

Bakırın yükselişinde öne çıkan gelişmeler arasında, Antofagasta ile Çinli bir eritme tesisinin 2026 bakır konsantresi için sıfır işlem ücreti üzerinde anlaşması bulunuyor. Ayrıca, Çin'in önde gelen bakır eritme tesislerinin 2026 yılında üretimi yüzde 10'dan fazla azaltma kararı da arz kısıtlamalarını derinleştiriyor.

Bu gelişmeler ışığında, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır yüzde 0,1 artışla ton başına 93.810 yuan (yaklaşık 13.325,28 dolar) seviyesine çıkarken, Londra Metal Borsası (LME) gösterge üç aylık bakır ton başına 11.926,0 dolarda sabit kaldı.

Nikelde güçlü performans

Diğer yandan, nikel de güçlü bir performans sergileyerek beşinci işlem gününde yükselişini sürdürdü ve iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. SHFE nikel yüzde 3,6 artışla ton başına 122.750 yuana çıkarken, LME nikel yüzde 0,5 artışla ton başına 15.350 dolar seviyesine yükselerek 30 Ekim'den bu yana en yüksek değerini gördü. Endonezya'nın 2026'da nikel madeni üretimini kısma kararı da nikel fiyatlarındaki yükselişi destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Diğer metallerde ise karışık bir seyir izlendi. Şanghay'da alüminyum yüzde 0,4 düşerken, çinko yüzde 0,20 değer kaybetti; kurşun yüzde 0,20 yükselirken, kalay yüzde 0,1 arttı. LME'de ise alüminyum yüzde 0,1 artış kaydederken, çinko yüzde 0,1 geriledi; kurşun yüzde 0,1 ekledi ve kalay yüzde 0,8 yükseldi.