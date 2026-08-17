Bakır arz sıkışıklığıyla yükseldi

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LME bakır stoklarının son 3 ayda yaklaşık yarı yarıya gerilemesi, fiziki piyasadaki sıkışıklığı öne çıkarırken, kısa vadeli arz baskısı vadeli fiyat yapısına da yansıdı.

Cash-to-three month farkı 473,24 dolara çıktı

LME'de nakit bakır ile 3 aylık kontrat arasındaki fark backwardation yönünde genişleyerek ton başına 473,24 dolara ulaştı. Bu yapı, yakın vadeli metal arzına yönelik talebin daha güçlü olduğuna işaret etti.

Buna karşılık Çin'de ithal bakıra yönelik talebi yansıtan Yangshan bakır primi ton başına 90 dolara geriledi. Primdeki düşüş, Çin'in ithalat talebinde zayıflamaya işaret etti.

Diğer baz metaller de yükseldi

LME'de diğer baz metallerde de yukarı yönlü seyir izlendi. Alüminyum yüzde 0,42, çinko yüzde 0,72 ve kurşun yüzde 0,47 yükseldi.

Nikel yüzde 0,51 değer kazanırken, kalay yüzde 0,13 artış kaydetti.