Bakır bir haftanın zirvesinde, kalay rekorlardan döndü
Zayıf dolar ve Şili'deki maden kesintileri bakır fiyatlarını bir haftalık zirvelere taşırken, kalay ise spekülatif alımlar ve arz kısıtlamalarına rağmen rekor seviyelerden geriledi. Diğer endüstriyel metaller karışık bir seyir izledi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır %1,26 yükselirken, Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır ton başına 13.104 dolar ile %0,08 geriledi. Şili'deki maden kesintileri fiyatları desteklerken, BHP'nin Escondida ve Antofagasta'nın Zaldivar madenlerindeki grevler sona erdi. Kalay, Şanghay sözleşmesinde %1,37 artış gösterirken, LME'de %5,13'lük sert bir düşüş yaşayarak rekor seviyelerden geri çekildi.
Kalaydaki bu hareketler, özellikle Endonezya'dan kaynaklanan arz sıkıntıları ve spekülatif alımlarla ilişkilendirildi.
LME'de alüminyum %0,5, çinko %1,41 ve kurşun %0,42 değer kazanırken, nikel %0,25 kayıp yaşadı.