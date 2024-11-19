Bakır, Çin baskısına karşı doların güç kaybetmesiyle yükseldi

Bakır fiyatları, dolardaki yükselişin durulmasıyla yükselişe geçerken, Çin'in talebine ve ABD'nin olası gümrük vergilerine ilişkin endişeler piyasa üzerinde baskı yaratmaya devam etti.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.20'de yüzde 0,5 artışla 9.114,5 dolar/tona yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır kontratı, yüzde 0,6 değer kazanarak 74.250 yuan/tona (10.266,44 dolar) çıktı.

ABD doları, para birimini bir yılın en yüksek seviyesine çıkaran rallinin ardından tüccarların kâra kilitlenmesiyle geri çekildi.

Bu arada, Çin yavaşlayan ekonomik büyüme yaşadı. Hükümet ekonomiyi canlandırmak için destekleyici politikalar uyguluyor, ancak bu önlemler şu ana kadar yatırımcı güvenini artıramadı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Çin'in en çok kayrılan ülke ticaret statüsünü sona erdirme ve Çin'den ithal edilen mallara yüzde 60'ı aşan gümrük vergileri uygulama sözü verdi. Bu oran Trump'ın ilk döneminde uygulananlardan çok daha yüksek.

Analistler, LME'de bakır fiyatlarının önümüzdeki altı hafta içinde muhtemelen 8.900 ila 9.200 dolar arasında işlem göreceğini tahmin ediyor. Gelecek yıl için aşağı yönde 8.000 dolar, yukarı yönde ise 10.500 dolar beklenti var.

Geçtiğimiz hafta Çin Maliye Bakanlığı, alüminyum ve bakır ürünleri için ihracat vergisi iadelerini azaltacağını veya iptal edeceğini söyledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,7 artışla 2.626 dolar/tondan, nikel 15.730 dolar/tondan, çinko yüzde 0,6 artışla 2.968,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 1.998 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,8 artışla 29.260 dolar/tondan işlem gördü.