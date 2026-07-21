Bakır Çin talebi ve azalan stoklarla yükseldi

Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,29 artarak ton başına 13 bin 661 dolara çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı ise yüzde 1,05 yükselişle ton başına 104 bin 850 yuandan işlem gördü.

Çin'e ithal edilen bakır için ödenen Yangshan primi ton başına 103 dolara çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Primdeki yükseliş, Çin'de ithal bakıra yönelik talebin güçlendiğine işaret etti.

Londra Metal Borsası ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stoklarının mayıs ayından bu yana gerilemesi de fiyatları destekledi.

Diğer baz metallerde karışık seyir izlendi. Alüminyum Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,35 yükselirken, Şanghay'da yüzde 0,37 geriledi. Küresel birincil alüminyum üretimi haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azaldı.

Çinko fiyatları Londra'da yüzde 0,45, Şanghay'da yüzde 0,14 arttı. Kurşun Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,35, Şanghay'da yüzde 0,06 yükseldi.

Nikel Şanghay'da yüzde 0,02 gerileyerek yatay seyrederken, kalay Londra'da yüzde 0,77 ve Şanghay'da yüzde 0,33 değer kazandı.