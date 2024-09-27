Bakır, Çin teşvikleriyle son 5 ayın en iyi haftalık kazancına ilerliyor

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 06.19'da yüzde 0,2 düşüşle 10.062,50 dolar/tona geriledi. Kontrat, haftalık bazda yüzde 6,4 artışla 13 Mayıs haftasından bu yana en büyük kazancını elde etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Kasım vadeli bakır kontratı, yüzde 2,1 artışla 79.020 yuan/tona (11.263,95 dolar) yükseldi. Kontrat, üst üste üçüncü haftalık kazancını elde etmeye hazırlanıyor.

Pekin bu hafta ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını düşürmek, bankalara likidite enjekte etmek ve potansiyel olarak 280 milyar dolardan fazla değerde özel devlet tahvili ihraç etmek de dahil olmak üzere büyük bir teşvik paketi ve destekleyici önlemler açıkladı.

Çin'in 1 Ekim'de başlayacak bir haftalık tatilden önce daha fazla mali tedbirin açıklanması bekleniyor.

Çin'e bakır ithal etme primi 65 dolar/tonda sabit kaldı ve bu da dünyanın en büyük metal tüketicisinden gelen güçlü talebe işaret ediyor.

Ancak Çin'in sanayi kârları, kısmen talep yetersizliği nedeniyle Ağustos ayında keskin bir daralmaya dönerek bu yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

LME'de alüminyum yüzde 1 artışla 2.636,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,5 artışla 16.820 dolar/tondan, çinko yatay seyrederek 3.099 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 artışla 2.138,50 dolar/tondan ve kalay değişmeyerek 32.435 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,7 artışla 20.430 yuan/tondan, çinko yüzde 2,4 artışla 25.095 yuan/tondan, kurşun yüzde 1,3 artışla 16.875 yuan/tondan, kalay yüzde 0,8 artışla 258.180 yuan/tondan ve nikel yüzde 0,1 artışla 128.540 yuan/tondan işlem gördü.