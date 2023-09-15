Bakır, Çin verileri nedeniyle arttı

Bakır fiyatları, Asya işlemlerinde Çin'in hızlı ekonomik toparlanma için politika desteğini artırması ile güçlendi ve Çin'den gelen bir dizi cesaret verici göstergenin ardından haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

Çin, buün aylık yeni konut satışları, emlak yatırımı ve sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki yıla göre %4,5 arttı ve Temmuz ayında görülen %3,7'lik artış hızlandı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.05'te %0,9 artışla 8.497 dolar/tona ulaşırken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim ayı bakır bakır kontratı, %0,8 artışla 69.810 yuan/tona (9.619,28 dolar) çıktı.

Çin Merkez Bankası dün likiditeyi artırmak için bu yıl ikinci kez bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmüştü.

Ancak güçlü dolar ve yüksek bakır stokları kazanımları sınırladı.

LME'de alüminyum %0,1 artışla 2.227,50 dolar/tondan, kalay %0,4 düşüşle 25.800 dolar/tondan, çinko %0,1 artışla 2.571,50 dolar/tondan, kurşun %0,7 artışla 2.260,50 dolar/tondan ve nikel %0,01 kayıpla 20.340 dolar/tondan işlem gördü.