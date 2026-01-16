Bakır, Çin'deki talep endişeleriyle geriledi

Cuma günü Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakırın ton fiyatı yüzde 0,97 düşüşle 102.100 yuan (yaklaşık 14.655,43 ABD doları) seviyesine geriledi. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır yüzde 0,58 kayıpla 13.029,5 ABD doları seviyesinden işlem gördü.

Bu düşüşlere rağmen, Şanghay ve Londra bakır göstergeleri bu ay sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 7,6 oranında önemli kazançlar elde etti. Çin'in 2025 yılına ait yeni banka kredileri yedi yılın en düşük seviyesine ulaşarak ülkedeki zayıf borçlanma ihtiyaçlarını gözler önüne serdi.

Diğer metallere bakıldığında, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum yüzde 0,84, nikel yüzde 1,6, kurşun yüzde 0,14 ve çinko yüzde 0,84 oranında değer kaybetti. Şanghay kalayı ise borsa tarafından fiyat artışlarını kontrol altına almak için alınan önlemlerin ardından yüzde 6'dan fazla düştü. LME'de alüminyum yüzde 0,39, nikel yüzde 1,64, kurşun yüzde 0,69 ve çinko yüzde 1,19 gerilerken, kalay yüzde 0,32 artış gösterdi.