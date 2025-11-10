Bakır, Çin'in ekonomik verileriyle yükselişe geçti

  1. Ekonomim
Çin'den gelen iyimser ekonomik veriler ve ABD Senatosu'ndaki olumlu gelişmeler, küresel piyasalarda bakır fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Özellikle Ekim ayı üretici ve tüketici fiyat endekslerinde gözlemlenen iyileşme, metal piyasalarında büyüme beklentilerini güçlendirdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatları %0,7 artışla 86.550 yuan (12.150,78 dolar) seviyesine çıkarken, benchmark üç aylık bakır da %0,7 yükselişle ton başına 10.798,5 dolardan işlem gördü. Çin'in Ekim ayı üretici fiyat endeksi yıllık bazda %2,1 düşüş göstererek, Eylül ayındaki %2,3'lük düşüşten daha iyi bir performans sergiledi. Aynı dönemde, ülkenin tüketici fiyat endeksi ise %0,2 büyüyerek iki aylık düşüş trendini tersine çevirdi.

ABD Senatosu'nun hükümeti Ocak 2026'ya kadar finanse edecek bir yasa tasarısını geçirmeye yakın olması da bakır piyasasının genel iyimserliğini destekledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bakır stoklarının bir önceki haftaya göre %1 düşüş göstermesi, talep toparlanmasının bir işareti olarak yorumlandı. Diğer metallerde ise Şanghay'da alüminyum %0,14, kurşun %0,43 ve kalay %1,01 artış kaydederken, çinko %0,20 ve nikel %0,17 düştü. Londra Metal Borsası'nda ise alüminyum %1,07, çinko %0,57, kurşun %0,15 ve kalay %0,72 yükselirken, nikelde belirgin bir değişiklik görülmedi.

